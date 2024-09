En los primeros días de octubre el entrenador Sebastián Beccacece presentará la lista de convocados para las fechas contra Paraguay y Uruguay pero desde ya adelantan sorpresas. Desde la prensa dan a conocer dos primeros nombres que entrarían en la lista de la Selección de Ecuador.

El primero es Kenny Arroyo, el joven extremo de Independiente del Valle ha jugado más de 20 partidos esta temporada y a sus 18 años podría tener su primera convocatoria a la Selección Mayor. Aún no se conoce si será como invitado o en la lista final de 26 jugadores.

El programa Palabra Redonda contó que el segundo convocado sería Yaimar Medina, el lateral fue invitado en la lista de septiembre y se metió en la nómina final. El lateral de Independiente estaría directo en los 26 futbolistas elegibles.

No se descartan más sorpresas en la Selección de Ecuador para las fechas de octubre, con Leonardo Campana también en el radar del ex Defensa y Justicia. En la lista pasada los delanteros Anthony Valencia y Nilson Angulo no tuvieron minutos.

IDV ha rechazo ofertas por Yaimar Medina

Otra de las dudas que hay es saber si ahora con su fichaje por el Flamengo, Gonzalo Plata volverá a ser convocado a la Tri o si aún está con la prohibición por sus episodios extra futbolísticos.

La próxima fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias regresarán en octubre con los siguientes partidos:

Bolivia vs. Colombia

Ecuador vs. Paraguay

Venezuela vs. Argentina

Chile vs. Brasil

Uruguay vs. Perú

¿Hay VAR en las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026?

Las Eliminatorias CONMEBOL tienen VAR en todos los partidos que se disputan.

