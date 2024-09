En un momento en que los delanteros no rinden de la forma esperada, parecía que se iba a dar el regreso de Leonardo Campana a la Selección de Ecuador, sin embargo no ocurrió. El delantero no escondió su sentir y rompió el silencio en una entrevista.

“Sé que he tenido algunos partidos con la Selección Mayor y he tenido un poco de mala suerte. Y no es una excusa, porque yo nunca pongo excusas. Pero las veces que he ido, me ha tocado estar sin ritmo o venía de lesiones y eso me ha jugado en contra. A veces prefiero no opinar para que no me saquen las palabras de contexto”, inició Campana en el podcast Di You.

“Yo controlo lo que puedo controlar, hago lo que puedo hacer y mi familia me ha enseñado a dejar todo en manos de Dios. Me encantaría estar en la Selección, jugar para tu país es lo más lindo que le puede pasar a un jugador. Es el sueño y deseo de todos. Cuando he estado bien, haciendo goles como antes del Mundial, que era el segundo goleador con Énner Valencia, no me llamaron”, amplió mostrando malestar por tampoco ser llamado en su buen momento.

Campana recuerda también que fue ausencia en la Selección de Ecuador durante el Mundial de Qatar 2022. “Fue una decepción grande, no conmigo porque a nivel individual me fue bien con el Inter Miami, pero tuve que salir rápidamente del golpe”.

Los convocados fueron: Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Anthony Valencia y Nilson Angulo, de los cuales sólo el primero es delantero centro neto.

Los 2.4 millones de dólares que recibía Félix Sánchez Bas en Ecuador lo ponen como el cuarto mejor pagado de las Eliminatorias CONMEBOL. Se conoce que la oferta de salario es la misma para el nuevo DT, Sebastián Beccacece.