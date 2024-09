Emelec vuelve a ser noticia por inestabilidad en el club y ahora trasciende que sus jugadores no entrenaron este martes.

Jugadores de Emelec decidieron no entrenar y hay nuevo problema para Pilegg

Definitivamente en Emelec siempre hay noticias y no por motivos positivos. Este martes los jugadores no entrenaron y el cuerpo técnico se mostró solidario con la medida tomada por el plantel.

Según cuenta el periodista Javier Ruiz, la paralización del plantel se debe a que la directiva les debe dos meses de sueldo y exigen que se pongan al día. A esta hora están llegando los directivos para conversar con los jugadores.

Esto se da en medio de la alegría de las dos victorias consecutivas en LigaPro contra Delfín SC y Orense SC. El cuerpo técnico se retiró para que plantel y el presidente José Pileggi dialoguen.

Este año Emelec ha tenido marcados problemas de esta índole, con demandas a ex jugadores, con futbolistas del actual plantel declarándose libre por sueldos impagos, resta de puntos etc.

¿En qué puesto está Emelec en la tabla de posiciones acumulada?

Ahora Emelec suma 28 puntos en la tabla de posiciones acumulada, serían 31 si no es sancionado por la FEF, por lo cual, ahora es sexto con 28 unidades a 6 del cuarto y a 12 de los puestos que dan clasificación a Copa Libertadores, lo cual sería el objetivo del club.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.