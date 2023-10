Uruguay enfrentará una complicada fecha de Eliminatorias ante Colombia de visitante en Barranquilla y luego frente a Brasil en el estadio Centenario que promete lleno total. Duelos en los que Marcelo Bielsa ya prepara una formación fiel a su estilo con tres atacantes liderados con Darwin Núñez.

El ‘Loco’ ha recalcado que no tiene plan B y por lo mismo mantiene su decisión de buscar el anhelado recambio en la selección charrúa. “Mi ciclo aquí no va a ser sencillo. Uruguay se está desprendiendo de cinco a seis jugadores de una dimensión enorme y tiene que encontrar a los que puedan sustituirlos con alguna dosis de acierto”, expresó el rosarino en la conferencia previa a los duelos de la ‘celeste’.

Decisión que apunta directamente a Luis Suárez y Edinson Cavani, los delanteros históricos que han sido borrados en su proceso. En seis partidos ninguno apareció en la lista ni fue reservado. Lo que ha generado cierto ruido en Uruguay por el trato a los máximos delanteros.

Pero dicha decisión podría dar un vuelco, así lo deslizó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, quien apuntó a que más allá de las polémicas ambos jugadores siguen estando disponibles. “Si ahora solo hay un delantero central es por elección del técnico. Él busca un juego sin tener dependencia de ese puesto. Son formas de ver el fútbol y manejar a los jugadores que tiene disponible más allá de las polémicas con Luis Suárez y Edinson Cavani”, expresó a Sport 890.

Marcelo Bielsa tiene pendiente el retorno de Suárez y Cavani

Los actuales jugadores de Gremio y Boca Juniors se han referido al tema asumiendo con hidalguía su salida de la selección de Uruguay. Sin embargo, ninguno ha dado por finalizada su etapa. Lo que sería factor clave para un posible retorno de cara a las próximas fechas de Eliminatorias.

“Yo no creo que este terminado su ciclo. Mientras este abierto el tema, siguen estando disponibles para ser citados. Yo no he hablado con Luis (Ni con Cavani). El presidente no tiene que hablar con ellos. Se les está cantando el retiro y no es así. Luis (y Cavani) es citable y lo ha dicho el entrenador”, cerró Alonso.

¿Cuál será la formación de Uruguay contra Colombia?

Pese a las ausencias de los históricos, Marcelo Bielsa presentara una formación ofensiva en su visita a Colombia. En el arco estará Rochet; defensa con Nandez, Araújo, Cáceres y Piquerez; en el mediocampo se repetirán Valverde (como capitán), Ugarte y Nico de La Cruz; para dejar en ataque a Pellistri, Darwin Nuñez y Maxi Araujo.

Cabe consignar que el encuentro en el El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será determinante ya que hay cinco titulares que están a una amarilla de ser suspendidos. Por lo que de recibir tarjeta Sebastián Cáceres, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz o Mathías Olivera se perderán el duelo ante Brasil.