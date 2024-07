Primero un mano a mano a Benjamín Sesko, luego de tres penaltis y todo después de ver como Cristiano Ronaldo no pudo superar a Jan Oblak desde los 11 pasos en la prórroga. Diogo Costa salvó a Portugal en unos octavos de la Eurocopa donde las preguntas asomaban tras su rendimiento en el final del choque ante Eslovenia. ¿Quién ha tapado más penaltis en una sola tanda?

Ni Ilicic, Balkovec o Verbic pudieron con un portero que ya venía avisando de lo que podía pasar en Frankfurt. Diogo Costa atajó 10 de los 24 penaltis que le lanzaron esta campaña con Porto y ante Eslovenia firmó una de las mayores actuaciones en la historia de este juego. Si se mira la hemeroteca, estos son los porteros que más lanzamientos han parado en una sola tanda por torneos como el Mundial o la Eurocopa de Naciones. Los de Cristiano Ronaldo esperan por el choque ante Francia.

El empate se encuentra marcado en tres lanzamientos atajados. Cabe recalcar que no cuentan los que son fallados y sí únicamente los que son parados por el arquero. El primero en este sentido fue Ricardo, ex portero de Portugal y ante Inglaterra en la tanda por los cuartos de final de Alemania 2006. Se le suman Danijel Subašić vs. Dinamarca en Rusia 2018, Dominik Livakovic vs. Japón (también con Croacia en Qatar 2022) y finalmente Yassine Bounou de Marruecos contra España también en la pasada Copa del Mundo. Nadie ha parado más en una sola tanda.

A favor de Diogo Costa surge ver como nunca nadie lo había logrado en la Eurocopa. El premio conseguido a modo de MVP por parte del guardameta de Portugal refleja una actuación que ahora mismo supone meter a la Seleção entre los ocho mejores del torneo. Elogios de todo tipo para un hombre que en su primera edición del certamen como titular, revienta la historia del fútbol del viejo continente.

Diogo Costa y una de sus atajadas para salvar a la Portugal de CR7: IMAGO

“El secreto de Portugal es Diogo, es el secreto más escondido del fútbol europeo. Hoy se ha mostrado a otro nivel, ha estado increíble en el uno contra uno, y luego ha tenido concentración y calidad para hacer tres paradas consecutivas, tenemos que estar muy orgullosos”, palabras textuales de Roberto Martínez como DT de los lusos para rendirse a la figura de un portero que ya es historia viva de la Eurocopa.

Pepe, otro que hace historia con Portugal

El ex central del Real Madrid también le debe buena parte de su clasificación a Diogo Costa. Ese resbalón ante Sesko estuvo cerca de terminar con una jornada llamada a ser más que positiva para el zaguero. A sus 41 años y 126 días, se convierte en el jugador más veterano en disputar un encuentro de eliminatorias en torneos como Mundial y Eurocopa. Supera la marca del ex guardameta inglés Peter Shilton.

Aviso a Mbappé o CR7: “Seremos campeones”

“Al principio del torneo dije que llegaríamos a la final o incluso que seríamos campeones. No creo que sea muy probable, pero tampoco creo que sea completamente imposible. Todavía lo creo”, palabras de Ralf Rangnick como DT de Austria y horas antes de medirse con Países Bajos. Una de las revelaciones de la Eurocopa tendrá hoy su primera prueba para justificar dicha candidatura.