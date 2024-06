La Euro de Alemania 2024 ya tuvo su primer gran polémica cuando ni siquiera empezó a rodar el balón. Fue en el entrenamiento del lunes pasado del combinado que actuará de anfitrión, en el que Niclas Fullkrug y Antonio Rudiger chocaron en más de una ocasión en uno de los ejercicios planteados por Julian Nagelsmann y casi se van a las manos.

Encima, el altercado entre el delantero del Borussia Dortmund y el defensa del Real Madrid se dio en el último ensayo a puertas abiertas, por lo que el suceso, que fue a la vista de todos los presentes, es irrefutable. Pero lejos de negarlo, porque la realidad es que tampoco tenía opciones para rebatirlo, Toni Kroos añadió un condimento más a la polémica.

El capitán de la Selección de Alemania, por un momento quiso bajarle el tono al episodio, pero terminó su respuesta a la pregunta del choque entre Niclas Fullkrug y Antonio Rudiger con una frase con la que claramente demostró que tomó partido por su compañero en la Casa Blanca (o en realidad excompañero porque después de la Euro Kroos se retirará del fútbol).

”Es bueno que estas cosas pasen, pero desafortunadamente tengo que sacar hierro al asunto porque no fue tan así”, inició Toni Kroos, una declaración que hasta ahí parecía de casete. Sin embargo, terminó señalando al atacante: ”Creo que con la única persona con la que se enojó Fullkrug fue con el árbitro. Si se mete en un duelo con Antonio Rudiger él es el único que tiene la culpa”.

Tras el tenso cruce, Antonio Rudiger y Niclas Fullkrug se mostraron juntos ante las cámaras.

¿Cuándo debuta Alemania en la Euro 2024?

La Selección de Alemania, en medio de los rumores de mal clima dentro del vestuario, debuta este viernes 14 de junio en la Euro frente a Escocia en el Estadio Allianz Arena de Munich desde las 21:00 horas CET, en el duelo que le dará el puntapié a la competición. Cuyo encuentro, además, corresponde a la primera jornada de un Grupo A que también integran Hungría y Suiza.

Grupos de la Euro 2024

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría y Suiza.

Grupo B: España, Croacia, Italia y Albania.

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra.

Grupo D: Polonia, Países Bajos, Austria y Francia.

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ucrania.

Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal y Chequia.

Primera fecha de la Euro 2024

Viernes 14/6: Alemania vs. Escocia (21:00 horas CET).

Sábado 15/6: Hungría vs. Suiza (15 hs); España vs. Croacia (18); Italia vs. Albania (21).

Domingo 16/6: Polonia vs. Países Bajos (15); Eslovenia vs. Dinamarca (18); Serbia vs. Inglaterra (21).

Lunes 17/6: Rumania vs. Ucrania (15); Bélgica vs. Eslovaquia (18); Francia vs. Austria (21).

Martes 18/6: Turquía vs. Georgia (18); Portugal vs. Chequia (21).