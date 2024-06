La Selección de Italia cayó en octavos de final de la Eurocopa 2024 ante Suiza y la prensa no perdonó.

El sueño de Italia de defender el título en la Eurocopa se terminó en octavos de final ante Suiza, una selección menor. Es cierto que tras coronarse en 2021 después se quedó sin Mundial -nuevamente- y hubo varios cambios importantes. Claro está que esta selección de Italia no tiene mucho que ver con la que dio la vuelta olímpica hace tres años al vencer en la final a Inglaterra, pero así y todo no deja de ser llamativo ver a un combinado tan grande despedirse tan pronto de una Eurocopa.

El duelo entre Suiza e Italia fue bastante parejo en sí, pero los helvéticos golpearon en los momentos justos y con tantos de Remo Freuler y Ruben Vargas se pusieron en ventaja y supieron sostenerla. De esta manera, uno de los candidatos a quedarse con el título se volvió a casa antes de lo previsto y la prensa reflejó la decepción en las tapas de sus diarios.

Vergüenza

Il Fatto Quotidiano fue el diario más fuerte a la hora de criticar a la selección italiana y en su portada escribió: “Azules de vergüenza, afuera de la Eurocopa: Suiza lo humilla”. Corriere della será fue por la misma línea: “Una Italia hecha pedazos y humillada: fuera de la Eurocopa”. Il Gazzettino fue algo más tranquilo, aunque el tema no dejó de aparecer en la portada: “Desastre nacional, Italia vuelve a casa”.

Oscuridad

Casi todos los diarios, tanto deportivos como los que tratan todos los temas tuvieron a la Selección de Italia como foco principal. Il Giornale le dedicó la foto central y lo acompañó con: “Hundimiento azzurro, Italia fuera de la Eurocopa”. Por su parte, Il Messaggero tituló: “Desastre azzurro, Italia se va a casa”. En cambio, Il Resto del Carlino fue algo más liviano y, con una foto de Luciano Spalletti escribió: “Desamor europeo”.

La Gazzetta Sportiva también focalizó en el entrenador y destacó una frase suya: “Es culpa mía, sigo adelante”, mientras que el título central fue: “Todo por hacer de nuevo”. La Reppublica fue al hueso: “La pequeña Italia ya está en casa”. Por su parte, La Stampa le dedicó gran parte de su tapa a la eliminación de la Selección de Italia de la Euro, utilizó una foto de los jugadores cabizbajos y fue lapidario en su título: “Oscuridad azurra”. En una línea similar, Quotidiano Sportivo escribió en su portada: “Pobre Italia, todo por hacer de nuevo”.

¿Qué dijo Spalletti tras la eliminación?

Una vez consumada la eliminación de Italia de la Eurocopa 2024, el entrenador habló en conferencia de prensa y afirmó: “Ese gol al inicio de la segunda parte nos cortó las piernas, no fuimos muy incisivos. La diferencia la marcó el ritmo, que fue demasiado inferior al de ellos en la primera parte. E incluso en los jugadores individuales hubo un ritmo diferente. Desafortunadamente, el ritmo y la frescura siempre marcan la diferencia.”.

Luciano Spalletti. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Pero esta vez, a diferencia del partido anterior, les hice recuperar, no podemos hacer más que esto. Necesitamos más ritmo, más consistencia, más sacrificio. No llegamos a esta Eurocopa en unas condiciones excepcionales y hacerlo todo a esta temperatura no es fácil. Sin embargo, esta eliminación nos da algunas indicaciones, porque definitivamente algo debe cambiar”.

Respecto a su responsabilidad en la eliminación, Spalletti dijo: “Existe la posibilidad de construir algo, pero lleva un poco más de tiempo. Yo no tenía mucho, si miramos a mis predecesores casi todos tenían más juegos que yo. Algunos juegos más podrían haberme ayudado. En términos de responsabilidad, esa siempre es del entrenador, yo tomé las decisiones”.

En relación a su futuro al frente de la Azzurra, el entrenador afirmó: “¿Si siento que sigo siendo el entrenador. de esta selección nacional? Es una pregunta normal, sí. Personalmente para mí nada cambia, sigo adelante, tengo responsabilidad por lo que pasó, elegí a los jugadores y está claro que estoy en un camino en el que tengo que conocerme”.

Las tapas de los diarios italianos