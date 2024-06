Se viene una nueva jornada de pruebas para Kylian Mbappé con la selección francesa. La fractura de nariz sufrida ante Austria hace prácticamente imposible que el delantero pueda decir presente ante los Países Bajos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de Naciones. Le Bleus toman decisiones alrededor de un jugador con el que Real Madrid tiene varios compromisos para verano. Se cruzan los dedos.

La última hora pasa por entender como el crack del conjunto merengue no será intervenido quirúrgicamente hasta el final de la Eurocopa. Hacerlo antes supone que tenga que estar seis semanas fuera de lo terrenos de juego y que por ende, no diga más presente en el certamen. Las preocupaciones para Real Madrid llegan a la hora ver el calendario de los primeros meses de Mbappé por una casa blanca donde se vienen desafíos de todo tipo.

“Habrá más exámenes el miércoles para ver cómo evoluciona…Obviamente, el impacto fue significativo. El personal médico hizo lo necesario para reducir lo máximo posible”. Son palabras textuales de Didier Deschamps para confirmar como Mbappé tendrá que someterse a cirugías e igualmente como este miércoles se define el momento donde podría volver en la Eurocopa. En caso de que pueda continuar en el torneo, Real Madrid teme que no pueda estar en el inicio de la pretemporada y que sus vacaciones se van trastocadas.

El riesgo de no tener a Mbappé al 100% para el 14 de agosto en Varsovia contra Atalanta es el gran miedo. Recordemos que Kylian ya tuvo un verano del 2023 movido en este sentido y que no pudo estar en buena parte de la pretemporada con Luis Enrique por negarse a renovar con PSG. Una medida que le pasó factura en lo físico y que Real Madrid no quiere que pueda volver a repetirse en el inicio de una era alrededor de su fichaje que tiene a todo el club blanco enfocado en dicho hecho.

La dura lesión de Mbappé ante Austria: IMAGO

Se justifican aún más las medidas de Real Madrid de negarse a ver a Mbappé por los Juegos Olímpicos de París. Era más desgaste, un calendario apretado para tenerle en óptimas condiciones para una temporada de hasta 7 torneos para los hombres de Carlo Ancelotti y un riesgo físico. En las próximas horas se espera que existan claras informaciones alrededor de la nariz de un Kylian que debe esperar a que la zona se deshinche para conocer los pasos a seguir en la Eurocopa.

El récord que Arda Guler le quitó a CR7 en la Eurocopa

El zurdazo de la joya turca ante Georgia supone que el volante de Real Madrid ya sea el debutante más joven en marcar en una Eurocopa de Naciones. Con 19 años y 114 días, Arda Guler supera la marca de Cristiano Ronaldo en la edición del 2004 con Portugal y cuando CR7 tenia en sus piernas 14 días más que el otomano. Se frotan las manos en Valdebebas con el otomano.

La fecha donde volvería Mbappé en la Eurocopa

No jugará ante Países Bajos en la segunda jornada de la fase de grupos y se espera que en caso de poder hacerlo, no habrá tampoco minutos ante Polonia. La fase de octavos de final del torneo, si todo sigue su curso y sale bien, sería el momento idóneo para que Kylian Mbappé pueda retornar un torneo donde a sus 25 años no tiene un solo gol oficial.