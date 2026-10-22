Alineaciones de NK Celje y Red Bull por la Europa League: formaciones probables

NK Celje y Red Bull se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

NK Celje recibe a Red Bull este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. NK Celje viene de caer 0-3 ante Omonia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Red Bull viene de caer 0-4 ante Milan y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de NK Celje y Red Bull

NK Celje (4-2-3-1): Zan-Luk Leban, Lukasz Bejger, Zan Zuzek, Artemijus Tutyskinas, Milot Avdyli, Luka Vesner Ticic, Svit Seslar, Mark Zabukovnik, Yaya Dukuly, Blaz Kramer, Benjamin Verbic. DT: Zoran Zeljkovic.

Red Bull (4-2-3-1): Christian Zawieschitzky, Leandro Morgalla, Kevin Boma, Valentin Zabransky, Dominik Robin Schmid, Abubakr Barry, Sota Kitano, Bartosz Mazurek, Jesper Lindstrom, Haris Tabakovic, Edmund Baidoo. DT: Danny Rohl.

La previa de NK Celje y Red Bull: todo lo que hay que saber