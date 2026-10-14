Alineaciones de Red Bull y Milan por la Europa League: formaciones probables

Red Bull y Milan se enfrentan este jueves 15 de octubre en el Red Bull Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Red Bull vs. Milan este jueves 15 de octubre en el Red Bull Arena desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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