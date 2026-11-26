Red Bull y Ararat se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Red Bull Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Red Bull recibe a Ararat este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Red Bull Arena. Red Bull viene de caer 0-2 ante Anderlecht y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Ararat viene de caer 2-3 ante Torreense y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Red Bull y Ararat

Red Bull (4-2-3-1): Christian Zawieschitzky, Leandro Morgalla, Tim Drexler, Valentin Zabransky, Frans Kratzig, Abubakr Barry, Gaoussou Diakite, Bartosz Mazurek, Edmund Baidoo, Karim Konate, Yorbe Vertessen. DT: Danny Rohl.

Ararat (4-3-3): Arman Nersesyan, Hugo Oliveira, Alexandros Malis, Bruno Wilson, Edgar Grigoryan, Benny, Juan Balanta, Karen Rafik Muradyan, Artur Serobyan, Sandro Lima, Zhirayr Shaghoyan.

Bajas y ausentes de Red Bull y Ararat

Red Bull:

Matheus Fernandes (ausencia)

Fernando (ausencia)

Lucas Barbosa (ausencia)

Ararat:

João Bravim (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Red Bull y Ararat: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España

11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España Estadio: Red Bull Arena

Red Bull Arena Próximo partido de Red Bull: vs. Sparta, jueves 10 de diciembre

vs. Sparta, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Ararat: vs. Nijmegen, jueves 10 de diciembre