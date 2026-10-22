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Dónde ver EN VIVO Celtic vs. Celta por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre, en el Celtic Park, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic vs. Celta Vigo, Europa League
Celtic vs. Celta Vigo, Europa League

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. Dos equipos sin puntos en esta Europa League se cruzan con la urgencia de reaccionar antes de que la tabla se les complique. El Celtic llega golpeado en Europa pero intacto en confianza doméstica, mientras el Celta busca trasladar su buen momento en Liga a una competencia que todavía no le sonríe.

Ninguno sumó en sus dos primeras presentaciones de la fase de liga, así que el que gane se pone al día en la tabla general del torneo. Es una final chica para no quedar descolgado del resto del lote.

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La actualidad de ambos equipos

El Celtic viene de golear 7-1 a Hearts en la liga escocesa, una demostración de peso ofensivo que contrasta con lo que mostró en Europa League, donde cayó 1-4 ante Benfica después de haber arrancado con un triunfo 2-0 sobre Motherwell. La diferencia de rendimiento entre ambas competencias es notoria y el equipo necesita acortarla si quiere meterse en zona de clasificación.

El Celta llega con el envión de haber vencido 2-1 a Alavés en LaLiga, resultado que le devolvió algo de tranquilidad. En la Europa League el panorama es distinto: perdió 1-2 con Juventus y empató sin goles ante Elche, por lo que todavía no logró ganar en el torneo continental.

El historial entre Celtic y Celta

El historial entre ambos es mínimo y muy parejo: apenas dos antecedentes, ambos de 2002, con un triunfo para cada lado y la misma cantidad de goles convertidos por cada equipo. En aquella serie, Celta 2-1 Celtic y después Celtic 1-0 Celta, así que no hay ventaja psicológica de ningún lado.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/12/2002Celta vs. Celtic2-1UEFA Europa League
28/11/2002Celtic vs. Celta1-0UEFA Europa League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Sturm Graz vs. MarseilleJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
OFI Crete vs. LeverkusenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. SunderlandJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Juventus vs. RennesJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Zagreb vs. NijmegenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ferencvaros vs. TorreenseJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ararat vs. AZ AlkmaarJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. LyonJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Omonia vs. BenficaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Olympiacos vs. SpartaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Lillestroem vs. Real SociedadJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AnderlechtJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Viktoria vs. Levski SofiaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Beşiktaş vs. Crystal PalaceJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. MilanJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
  • Celtic suma 0 puntos en el torneo.
  • Celta suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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