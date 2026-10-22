Dónde ver EN VIVO Celtic vs. Celta por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. Dos equipos sin puntos en esta Europa League se cruzan con la urgencia de reaccionar antes de que la tabla se les complique. El Celtic llega golpeado en Europa pero intacto en confianza doméstica, mientras el Celta busca trasladar su buen momento en Liga a una competencia que todavía no le sonríe.
Ninguno sumó en sus dos primeras presentaciones de la fase de liga, así que el que gane se pone al día en la tabla general del torneo. Es una final chica para no quedar descolgado del resto del lote.
La actualidad de ambos equipos
El Celtic viene de golear 7-1 a Hearts en la liga escocesa, una demostración de peso ofensivo que contrasta con lo que mostró en Europa League, donde cayó 1-4 ante Benfica después de haber arrancado con un triunfo 2-0 sobre Motherwell. La diferencia de rendimiento entre ambas competencias es notoria y el equipo necesita acortarla si quiere meterse en zona de clasificación.
El Celta llega con el envión de haber vencido 2-1 a Alavés en LaLiga, resultado que le devolvió algo de tranquilidad. En la Europa League el panorama es distinto: perdió 1-2 con Juventus y empató sin goles ante Elche, por lo que todavía no logró ganar en el torneo continental.
El historial entre Celtic y Celta
El historial entre ambos es mínimo y muy parejo: apenas dos antecedentes, ambos de 2002, con un triunfo para cada lado y la misma cantidad de goles convertidos por cada equipo. En aquella serie, Celta 2-1 Celtic y después Celtic 1-0 Celta, así que no hay ventaja psicológica de ningún lado.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/12/2002
|Celta vs. Celtic
|2-1
|UEFA Europa League
|28/11/2002
|Celtic vs. Celta
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Hapoel
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sturm Graz vs. Marseille
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|OFI Crete vs. Leverkusen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Sunderland
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Juventus vs. Rennes
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Zagreb vs. Nijmegen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ferencvaros vs. Torreense
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ararat vs. AZ Alkmaar
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Lyon
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Omonia vs. Benfica
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Olympiacos vs. Sparta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|NK Celje vs. Red Bull
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lillestroem vs. Real Sociedad
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Anderlecht
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Viktoria vs. Levski Sofia
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Beşiktaş vs. Crystal Palace
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Milan
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
- Celtic suma 0 puntos en el torneo.
- Celta suma 0 puntos en el torneo.