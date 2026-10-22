Dónde ver EN VIVO Celtic vs. Celta por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre, en el Celtic Park, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. Dos equipos sin puntos en esta Europa League se cruzan con la urgencia de reaccionar antes de que la tabla se les complique. El Celtic llega golpeado en Europa pero intacto en confianza doméstica, mientras el Celta busca trasladar su buen momento en Liga a una competencia que todavía no le sonríe.

Ninguno sumó en sus dos primeras presentaciones de la fase de liga, así que el que gane se pone al día en la tabla general del torneo. Es una final chica para no quedar descolgado del resto del lote.

La actualidad de ambos equipos

El Celtic viene de golear 7-1 a Hearts en la liga escocesa, una demostración de peso ofensivo que contrasta con lo que mostró en Europa League, donde cayó 1-4 ante Benfica después de haber arrancado con un triunfo 2-0 sobre Motherwell. La diferencia de rendimiento entre ambas competencias es notoria y el equipo necesita acortarla si quiere meterse en zona de clasificación.

El Celta llega con el envión de haber vencido 2-1 a Alavés en LaLiga, resultado que le devolvió algo de tranquilidad. En la Europa League el panorama es distinto: perdió 1-2 con Juventus y empató sin goles ante Elche, por lo que todavía no logró ganar en el torneo continental.

El historial entre Celtic y Celta

El historial entre ambos es mínimo y muy parejo: apenas dos antecedentes, ambos de 2002, con un triunfo para cada lado y la misma cantidad de goles convertidos por cada equipo. En aquella serie, Celta 2-1 Celtic y después Celtic 1-0 Celta, así que no hay ventaja psicológica de ningún lado.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/12/2002 Celta vs. Celtic 2-1 UEFA Europa League 28/11/2002 Celtic vs. Celta 1-0 UEFA Europa League

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sturm Graz vs. Marseille Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 OFI Crete vs. Leverkusen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Sunderland Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Juventus vs. Rennes Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Zagreb vs. Nijmegen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ferencvaros vs. Torreense Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ararat vs. AZ Alkmaar Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Lyon Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Omonia vs. Benfica Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Olympiacos vs. Sparta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lillestroem vs. Real Sociedad Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Anderlecht Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Viktoria vs. Levski Sofia Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Beşiktaş vs. Crystal Palace Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Milan Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis