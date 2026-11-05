Dónde ver EN VIVO Celtic vs. Beşiktaş por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Celtic recibe a Beşiktaş este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. El Celtic llega golpeado y necesita reaccionar antes de que la fase de liga se le complique todavía más. Enfrente tiene a un Beşiktaş que no gana hace dos fechas pero que sumó más que el anfitrión en lo que va del torneo.
Los puntos valen doble para los escoceses, que miran la tabla desde abajo y saben que un tropiezo más los deja casi sin margen para meterse entre los puestos de clasificación directa.
La actualidad de ambos equipos
El Celtic no la está pasando bien. Viene de caer 2-0 como visitante ante Falkirk y antes de eso había rescatado un empate como local frente a Dundee United. Su único triunfo reciente fue como visitante contra Hibernian, pero en la Europa League todavía no sumó de a tres y está 35° con cero puntos en tres presentaciones, algo que lo obliga a ganar sí o sí en su cancha.
Beşiktaş llega con otro envión, aunque sin ganar en sus últimos dos compromisos. Empató 2-2 como visitante frente a Kasımpaşa y antes había igualado en el mismo marcador ante Palace jugando de local, resultado que cortó con un triunfo 2-0 sobre Başakşehir. En la fase de liga europea está octavo con 7 unidades en tres fechas, una posición que lo deja cómodo pero que puede mejorar bastante si saca algo de Celtic Park.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levski Sofia vs. Jagiellonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Anderlecht vs. Red Bull
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Real Sociedad vs. Lyon
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Nijmegen vs. Omonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Lillestroem vs. Viktoria
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Crystal Palace vs. Hoffenheim
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Sparta vs. Bournemouth
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Milan vs. Ferencvaros
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Ararat
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hapoel vs. OFI Crete
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Zagreb
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Benfica vs. Lech Poznan
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celta vs. Union Saint-Gilloise
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Leverkusen vs. Marseille
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|AZ Alkmaar vs. Juventus
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
- Celtic suma 0 puntos en el torneo.
- Beşiktaş suma 7 puntos en el torneo.