Dónde ver EN VIVO Celtic vs. Beşiktaş por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Celtic Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic recibe a Beşiktaş este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. El Celtic llega golpeado y necesita reaccionar antes de que la fase de liga se le complique todavía más. Enfrente tiene a un Beşiktaş que no gana hace dos fechas pero que sumó más que el anfitrión en lo que va del torneo.

Los puntos valen doble para los escoceses, que miran la tabla desde abajo y saben que un tropiezo más los deja casi sin margen para meterse entre los puestos de clasificación directa.

La actualidad de ambos equipos

El Celtic no la está pasando bien. Viene de caer 2-0 como visitante ante Falkirk y antes de eso había rescatado un empate como local frente a Dundee United. Su único triunfo reciente fue como visitante contra Hibernian, pero en la Europa League todavía no sumó de a tres y está 35° con cero puntos en tres presentaciones, algo que lo obliga a ganar sí o sí en su cancha.

Beşiktaş llega con otro envión, aunque sin ganar en sus últimos dos compromisos. Empató 2-2 como visitante frente a Kasımpaşa y antes había igualado en el mismo marcador ante Palace jugando de local, resultado que cortó con un triunfo 2-0 sobre Başakşehir. En la fase de liga europea está octavo con 7 unidades en tres fechas, una posición que lo deja cómodo pero que puede mejorar bastante si saca algo de Celtic Park.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levski Sofia vs. Jagiellonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Anderlecht vs. Red Bull Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Real Sociedad vs. Lyon Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Nijmegen vs. Omonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Lillestroem vs. Viktoria Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Crystal Palace vs. Hoffenheim Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sparta vs. Bournemouth Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Milan vs. Ferencvaros Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Zagreb Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Benfica vs. Lech Poznan Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celta vs. Union Saint-Gilloise Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Leverkusen vs. Marseille Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 AZ Alkmaar vs. Juventus Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX .

y . Celtic suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Beşiktaş suma 7 puntos en el torneo.