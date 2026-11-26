Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Torreense recibe a Celtic este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. El Celtic llega como favorito claro a Portugal, pero esta Europa League viene demostrando que la fase de liga no perdona a nadie que se relaje. Torreense necesita puntos ya mismo si quiere mantener alguna chance de meterse entre los puestos que clasifican.

Para el equipo portugués se trata casi de una final anticipada: con apenas 6 puntos en 4 fechas, no hay margen para otro tropiezo en casa. El Celtic, en cambio, llega con la tranquilidad de haber ganado sus últimos tres partidos, aunque su ubicación en la tabla general todavía no refleja ese envión.

La actualidad de ambos equipos

Torreense viene de perder dos de sus últimos tres compromisos, incluyendo una dura caída 1-3 ante Benfica como local. Antes había sufrido otra derrota frente a União Leiria, también jugando en casa, y el único triunfo reciente fue ante Ararat-Armenia. Está 19° con 6 unidades y necesita reencontrarse con el triunfo frente a su gente para no quedar al margen de la pelea.

El Celtic, en cambio, llega en gran momento futbolístico: goleó 4-1 a St. Mirren en su presentación más reciente y antes había superado a Kilmarnock y a Beşiktaş. Son tres victorias consecutivas que contrastan con su posición 32° en la fase de liga, producto de un arranque más complicado en este formato. El margen de error sigue siendo reducido pese a la racha positiva.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Beşiktaş vs. Hapoel Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Celta vs. Bournemouth Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Marseille vs. Levski Sofia Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Olympiacos vs. Milan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Zagreb vs. Leverkusen Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico .

. Torreense suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Celtic suma 3 puntos tras vencer a St. Mirren, Kilmarnock y Beşiktaş.