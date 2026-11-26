Torreense recibe a Celtic este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. El Celtic llega como favorito claro a Portugal, pero esta Europa League viene demostrando que la fase de liga no perdona a nadie que se relaje. Torreense necesita puntos ya mismo si quiere mantener alguna chance de meterse entre los puestos que clasifican.
Para el equipo portugués se trata casi de una final anticipada: con apenas 6 puntos en 4 fechas, no hay margen para otro tropiezo en casa. El Celtic, en cambio, llega con la tranquilidad de haber ganado sus últimos tres partidos, aunque su ubicación en la tabla general todavía no refleja ese envión.
La actualidad de ambos equipos
Torreense viene de perder dos de sus últimos tres compromisos, incluyendo una dura caída 1-3 ante Benfica como local. Antes había sufrido otra derrota frente a União Leiria, también jugando en casa, y el único triunfo reciente fue ante Ararat-Armenia. Está 19° con 6 unidades y necesita reencontrarse con el triunfo frente a su gente para no quedar al margen de la pelea.
El Celtic, en cambio, llega en gran momento futbolístico: goleó 4-1 a St. Mirren en su presentación más reciente y antes había superado a Kilmarnock y a Beşiktaş. Son tres victorias consecutivas que contrastan con su posición 32° en la fase de liga, producto de un arranque más complicado en este formato. El margen de error sigue siendo reducido pese a la racha positiva.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Beşiktaş vs. Hapoel
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Celta vs. Bournemouth
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Marseille vs. Levski Sofia
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Olympiacos vs. Milan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Zagreb vs. Leverkusen
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viktoria vs. Benfica
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Red Bull vs. Ararat
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Juventus vs. Omonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Ferencvaros vs. NK Celje
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Crystal Palace vs. Real Sociedad
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico.
- Torreense suma 6 puntos en el torneo.
- Celtic suma 3 puntos tras vencer a St. Mirren, Kilmarnock y Beşiktaş.