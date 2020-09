A Mourinho le preguntaron por Messi y destruyó al City de Guardiola en segundos

Habiéndole comunicado al Barcelona su deseo de salir del club para ir en busca de nuevos objetivos a otra liga del planeta, Lionel Messi desató un sinfín de idas y vueltas en torno a su apellido. Lógicamente, ante la posibilidad única de fichar al argentino, varios elencos del Viejo Continente se lanzaron en busca de los servicios de La Pulga.

Tomando una postura más que agresiva para gestionar una contratación de índole histórica, Manchester City fue el primer equipo en tomar la delantera en las negociaciones con el astro rosarino. Aunque París Saint-Germain también buscó quedarse con el atacante, lo cierto es que Messi terminó optando por quedarse en su hogar por un tiempo más.

En las últimas horas, en diálogo con JOE, quien opinó al respecto a la novela generada en torno al apellido del futbolista fue nada más ni nada menos que José Mourinho, DT del Tottenham. The Special One, fiel a su estilo, no dudó en lanzar una indirecta contra Los Cityzens.

Consultado sobre una posible e hipotética llegada de Messi a los Spurs, el portugués lanzó: "No, no para el Tottenham. Respetamos el Fair Play Financiero en Tottenham. Él solo puede ir a un equipo que no respeta el Fair Play Financiero, así que al Tottenham no irá seguro".

Saltando de tema y trasladándose a la llegada de Joe Hart al arco de la institución, el ex entrenador del Real Madrid afirmó: "Joe es uno de los mejores arqueros en Inglaterra de la última década. Ahora tiene la chance de venir a un club como el Tottenham. Hugo (Lloris) es nuestro capitán, es un gran arquero, pero con Joe tendrá una gran competencia que necesitamos".

