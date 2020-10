A Zidane le preguntaron si quiso sacar a Jović del Madrid y explotó: "Eso lo dices tú"

Presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Roma, Borja Mayoral tardó poco en generar una gran polémica. Lanzando una auténtica bomba en relación a lo que fue su abrupta salida del Real Madrid, el futbolista explicó que, dado que el francés quería contar con sus servicios, el club buscó desprenderse de Luka Jović.

"Cuando llegué a la pretemporada con el Madrid, yo iba a salir del club rápido, pero Zidane quería que yo me quedase, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades. Creo que el club escuchó a Zidane y por eso quería sacar a Jović", explicó Mayoral, generando a su vez una catarata de opiniones.

Este viernes, en la previa del partido ante Cádiz por la Liga Española, quien dejó su opinión fue nada más ni nada menos que Zizou. “Hablo como siempre con mis jugadores pero es privado. No te voy a decir lo que hablo con los jugadores, se queda dentro", manifestó en primera instancia el director técnico del conjunto Merengue.

Continuando con su respuesta, el entrenador sumó: "Lo más importante para mí es ser sincero con ellos. Ahora cada uno puede opinar, decir, no me voy a meter en eso. Estamos los que estamos aquí. Ahora ya está. Este grupo es con el que vamos a luchar, pelear. Es lo que me interesa. No te voy a decir lo que hablo con los jugadores, es personal”.

Por otra parte, consultado sobre su supuesto pedido de sacar al artillero de Serbia del primer equipo, Zidane apuntó contra el periodista que le hizo la pregunta y arremetió: “Eso lo dices tú... No es así. Jović es un jugador del Madrid. Creo que a Jović le he pedido yo. Por eso cada uno puede opinar, puede decir... Ahí no me voy a meter. Decir tonterías... Es complicado. No es así, pero no pasa nada”.

