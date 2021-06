Adama Traoré se deja querer por FC Barcelona

Adama Traoré, jugador de 25 años, se encuentra concentrado con la Selección de España para la disputa de la Eurocopa. Hoy, el futbolista concedió una entrevista a los micrófonos del programa 'Tú diràs' de 'RAC1' en la que se refirió a su posibilidad de regresar a FC Barcelona, club dónde estuvo hasta 2015.

A pesar de que el jugador confesó el año anterior que no salió de buena manera del club, nunca ha cerrado la puerta a un posible regreso. "¿Por qué me fui del Barça? Hubo malentendidos con el club y decido salir. No salí de la mejor manera”, dijo Adama al programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

Sobre la posibilidad de regresar a Barcelona: "Barcelona es mi casa, es la realidad. He crecido allí, he estado 10 años. A partir de aquí tendremos que gestionar con mis agentes y ver qué rol quiere el Barça para mí", dijo Traoré a RAC1.

El extremo español tiene contrato con Wolverhampton hasta junio de 2023, sin embargo se planea un cambio de aires tras la pésima temporada del equipo inglés. De momento, no hay información oficial por parte de Barcelona de que quiere al jugador, sin embargo, varios medios se han referido a que los Lobos están interesados en Francisco Trincão y no se descarta un trueque.

Lee También