Avisan que Salah dejará Liverpool y llegará a Barcelona en 2021

En 2017 y luego de exponer muy buenos rendimientos en Roma, Mohamed Salah inició una nueva aventura en la Premier League de Inglaterra. El talentoso extremo egipcio se incorporó a las filas de Liverpool, un equipo que prometía y mucho.

Inmediatamente, el también exjugador de El-Mokawloon El-Arab, Basel, Chelsea y Fiorentina respondió con grandes actuaciones y se ganó el cariño de todos los aficionados de la popular escuadra inglesa, donde ya es un ídolo absoluto.

Sin embargo, Salah ya está transitando su cuarta temporada en el último campeón de la máxima categoría del fútbol inglés y hay muchos que lo sitúan en otro equipo pensando en 2021. Incluso un reconocido excompañero suyo.

Mohamed Aboutrika, recordado delantero egipcio y excompañero de Salah en dicho seleccionado africano, fue absolutamente contundente refiriéndose al futuro del talentoso extremo de 28 años de edad de cara a la próxima temporada.

En declaraciones brindadas al medio de comunicación español 'As', Aboutrika exteriorizó que Salah ya no es del todo feliz en Liverpool y que todos los cañones apuntan hacia un desembarco en Barcelona, equipo que ya lo buscó anteriormente.

"Llamé a Salah para hablar de su situación en Liverpool y está decepcionado. Sé que Salah no está feliz en Liverpool, me dijo las razones pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público", exteriorizó Aboutrika sobre su compatriota.

