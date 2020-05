Bale, sobre los silbidos que recibe por parte de los aficionados del Real Madrid: "No lo entiendo"

Destacandándose por su velocidad y llegada al arco rival portando la playera del Tottenham, Gareth Bale, a mediados del 2013, decidió salir de Inglaterra luego de muchos años y emprender uno de los desafíos más importantes que a cualquier futbolista se le podría poner en el camino: jugar en el Real Madrid.

Aunque el jugador galés supo brillar y destacarse con los colores del conjunto Merengue, lo cierto es que el jugador nunca pudo acallar al 100% las críticas que lo rodearon constantemente. Así, con el correr del tiempo, Bale pasó a ser duramente cuestionado por sus actuaciones en el campo de juego y por sus pequeñas partidas de golf fuera del mismo.

¿Se irá del Real Madrid? Gareth Bale está en el radar de varias instituciones del mundo (Foto: Getty)

Fanático y amante de dicho deporte, el cual ha sabido ayudarlo mucho para canalizar su tranquilidad y poder encontrarse con la paz que nunca logró tener en el mundo del futbol, Gareth, en diálogo con Erik Anders Lang, habló sobre la presión que conlleva tener un partido regular en un campo de juego. "Tenemos un montón de presión todos los partidos", afirmó en primera instancia.

Rememorando la primera vez en la que tuvo que ser el blanco de los silvidos en el Estadio Santiago Bernabéu, el futbolista, ante la mirada incrédula del entrevistador, relató: "He tenido a 80.000 personas silbándome en el estadio porque no jugué bien. No es algo bueno". "La primera vez me pregunté: '¿Qué es esto?'", agregó.

Exteriorizando que no entiende el motivo por el cual los aficionados de un club son capaces de silbar a sus propios futbolistas, el atacante del elenco de la Liga Española manifestó: "No lo entiendo. Si no estás teniendo un buen partido esperas que tus fans te respalden y te ayuden a hacerlo mejor, pero parece ser todo lo contrario. Te hace sentir constantemente peor, pierdes tu confianza, juegas peor y eso los hace enojar más".

