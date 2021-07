Barcelona: LaLiga no ayudará a Laporta para retener a Lionel Messi

Javier Tebas y Joan Laporta se vieron las caras en Madrid el pasado viernes para analizar la dura situación financiera del equipo Culé. Los presidentes LaLiga y Barcelona tuvieron una reunión en las oficinas del ente donde el mandamás del equipo pidió ayuda para destrabar la situación de Messi producto de la violación del límite salarial que ahora mismo bloqueado al club.

Sport asegura que desde LaLiga se mostraron comprensivo con la situación del Barcelona, que entienden el duro momento por el que pasa Laporta en sus primeras horas como presidente y por encima de todo, lo que significaría para ambos perder la figura de Messi en los próximos días. Dicho esto, Tebas se mostró tajante y bajó el pulgar a una alianza para retener a Lionel.

Desde el medio marcan que Laporta pidió un tratamiento exclusivo para el club producto del momento económico que vive el campeonato y sus clubes. Con el fin de retener a Messi, el presidente de Barcelona solicitó a LaLiga que se le de margen de acción para firmar ya mismo el contrato del argentino y que sea el ente quien avale esta operación ante FIFA por el Fair play financiero.

Un no rotundo

Tebas no cedió ni un milímetro en su postura. El máximo dirigente del fútbol profesional en España habría dicho a Laporta que ellos no pueden hacer nada para destrabar la situación de Lionel. Afirman que en el diálogo, el presidente de LaLiga pidió a su colega que cumpla con la normativa de todos los clubes y que no puede tener favoritos entre estos.

Recordemos que todo esto llega luego de las palabras de Laporta y su postura de mantenerse en la Superliga europea, competición destrozada por Tebas en varias oportunidades y que ha marcado una lucha sin precedentes en el futbol del viejo continente. Messi lleva 5 días libre y de momento, Barcelona no encuentra las herramientas para hacer viable su contratación.

