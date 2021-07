Barcelona: Pep Guardiola destroza a Javier Tebas por su manejo de LaLiga y el futuro de Lionel Messi

La crisis del fútbol español a nivel económico sigue dejando críticas y duros testimonios contra quienes manejan el profesionalismo en la península. Con el caso de Messi y las trabas que evitan que ahora mismo sea Culé cómo el último ejemplo, Pep Guardiola ha criticado duramente al presidente de LaLiga por su gestión al frente del torneo.

Por medio de una charla con TV3 mientras disfruta de sus vacaciones, el técnico del City se refirió públicamente a Javier Tebas: "Que aprenda, porque sabe más que nadie, es más sabio que nadie y se mete en casa de los otros. Igual así el Barça, el Madrid, el Atlético o el Valencia tendrán más recursos para hacer las inversiones que haga falta y si nos equivocamos, nos sancionarán y no podremos jugar pero como no es el caso que cada uno haga lo que quiera".

El papel del dirigente en el futuro de Messi

"Me parece bien que Tebas no quiera moverse ni una coma del límite salarial. Nosotros también nos tenemos que ajustar porque si no lo hacemos correctamente, nos pondrán una denuncia y nos tendremos que defender en los juzgados. Ferran Soriano hace las cosas correctamente", reflexionaba Guardiola sobre si Barcelona debería recibir un trato especial para poder mantener así a Lionel en LaLiga.

Eso sí, lejos estuvo de no culpar al máximo dirigente del fútbol español por el manejo de un torneo que según Pep, no está bien gestionado ni dirigido. Con un evidente sarcasmo, aseguró que el equipo Culé también es víctima del manejo que se hace desde LaLiga: "¿Si Tebas vendiera mejor el producto sería más fácil para el Barça tener a Messi? Él lo hace todo bien, pero luego el problema es todo de los otros países y los otros clubs".

