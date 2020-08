Barcelona disparó contra Arthur: "Le faltó el respeto a sus compañeros"

En la Liga Española, desde que se oficializó su fichaje a la Juventus para la próxima temporada, Arthur Melo jugó poco y nada con Quique Setién. Sus imágenes bostezando en la tribuna que en tiempos de COVID-19 hace de banco de suplentes fueron toda una representación de su lugar en el club.

Para colmo, hace unos días el comunicó a Éric Abidal, secretario deportivo del Barcelona, que no iba a regresar y se iba a quedar en Brasil hasta que llegara el turno de presentarse en la Vecchia Signora. En las últimas horas, Josep Maria Bartomeu, presidente del conjunto azulgrana, cargó contra el mediocampista en una entrevista con Sport.

"Lo que ha hecho Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club. No es lógico que jugándote un título tan importante, un jugador decida borrarse. Es injustificable y totalmente incomprensible", manifestó.

Además, contó: "Arthur llamó a Eric Abidal hace un par de días para para decirle que no volvería al equipo y no volvería al club. Eso no estaba previsto. Al contrario, habíamos acordado que jugaría con el Barça hasta el final de todos los campeonatos. Es un acto inaceptable, de indisciplina porque no hay ningún motivo que justifique el hecho de que no vuelva al equipo ahora que vamos a jugar la Champions".

Por último, sentenció: "En estos casos se abre un expediente disciplinario, habrá una investigación y, en función de lo que ocurra habrá un tipo de sanción y multa. No ha dado el motivo, ha dicho que es una decisión que ha tomado él. Estos próximos días estamos esperando a hablar con él porque el expediente obliga a que él explique su versión del hecho".

