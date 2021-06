Barcelona: "Si Koeman no cuenta conmigo, me retiró"

Mientras descansa tras una campaña cargada de emociones donde su Barcelona vivió lo mejor y lo peor en pocos meses, una estrella del equipo Culé se mostró sincero en cuanto al futuro más próximo. Tirando una de las frases de esta postemporada asevero que: "Si Koeman no cuenta conmigo, me retiró".

En una charla con el youtuber Ibai Llanos en la plataforma Twitch, este referente blaugrana no se contuvo en cuanto a la idea que empieza a pasar por su cabeza: “El día que deje de jugar en el Barça, dejaré el fútbol. Jamás jugaré en otro equipo. Aquí lo tenemos todo. Hay gente que se mueve por el dinero y otra que se mueve por otras. Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça”.

Gerard Piqué, quien con 34 años se ha convertido en uno de los miembros de una vieja guardia a la que cada día se le exige más pero se le protege menos en Barcelona, también comento sus deseos de ocupar el trono de Joan Laporta algún día: “Es algo que siempre he dicho que me hace ilusión, es el club de mi vida. Pero bueno, lo tenemos que ver. Queda mucho y me gusta sentirme jugador aún. Cuando me retire veremos cuáles son los planes. Es un poco el comentario que hace gracia”.

Segunda vez que pone su renuncia a disposición del club

El fatídico 2-8 de Lisboa cambió para siempre a la camada más exitosa en la historia del club. Una derrota que rompió por momento al Barça en todos sus niveles y que llevó a Pique a asegurar: “Si debe venir sangre nueva para cambiar la dinámica, yo soy el primero en irme porque creo que ahora si hemos tocado fondo. Hemos de mirar, reflexionar internamente y decidir lo mejor para el Barça que es lo más importante”.

En una zona del campo donde el cambio a la línea de 3 le permitió recuperar su mejor versión, Gerard Piqué sabe que las pretensiones de Laporta por regresar al clásico 4-3-3 expondrán su edad y físico al máximo. ¿Se queda?

