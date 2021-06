Barcelona: así era el proyecto de Xavi Hernández

Mientras disfruta de una merecidas vacaciones en su ciudad, Xavi Hernández sabe que tendrá que ser en la próxima temporada un fan más del Barcelona. La negativa de Joan Laporta a su llegada producto del apoyo del jugador a la oposición política del club acabó pasándole factura a uno de los hombres más históricos con la camiseta Culé.

Durante una conversación con el periodista Gerard Romeo en su cuenta de Twitch, Víctor Font ha reconocido como hubiese sido el plan de Xavi para el club. Confesó que Busquets, Jordi Alba, Piqué y Sergi Roberto no se moverían, que lucharían por la continuidad de Messi y que Antoine Griezmann seguiría siendo Culé. Eso sí, no habría refuerzos holandeses: "Teníamos la plantilla configurada y ni Depay ni Wijnaldum entraban en esa planificación".

"El Kun era parte del plan. Habíamos establecido contacto, había relación, y él también sabía de la necesidad de que bajara las pretensiones. Eric también formaba parte del proyecto Se contaba mucho con la gente de casa, queríamos redoblar la apuesta con gente como Riqui Puig y había un par más de fichajes más que queríamos hacer. Uno era un lateral izquierdo, pero como ya explicamos fichajes como Haaland y Mbappé no eran posibles", finalizaba el candidato presidencial sobre el plan de Xavi.

Preparación física y la columna vertebral

La Masía, más importante que nunca: "Esto quedaba en manos de la dirección deportiva. Sí que es verdad que había que buscar salida a algunos jugadores, pero lo que era imprescindible era bajar la masa salarial. Xavi contaba con Piqué, Alba, Busquets y Sergi Roberto. Quería rodear a esos futbolistas de gente joven y nuevos jugadores".

"La apuesta de Xavi era un tema de liderazgo y de convencer a los jugadores. Quería tener a jugadores con buen tono físico, aquellos jugadores que no pudieran presionar no iban a jugar por mucho nombre que tuvieran. No se podían hacer grandes fichajes, así que la planificación pasaba por combinar gente experimentada con gente más joven”, declarada por último el candidato presidencial que aseguró que no será su última elección.

