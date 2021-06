Qué canal transmite Bélgica vs. Rusia por la Eurocopa 2020

¡Se terminó la espera! El día se acerca. Cada vez falta menos para que comience la Eurocopa 2020 para Bélgica y Rusia, que van a enfrentarse en la primera jornada por el Grupo B, en el que también están Dinamarca y Finlandia. Aquí te contamos cómo podrás VER EN VIVO y EN DIRECTO el duelo por TV y streaming.

Bélgica es uno de los grandes candidatos a quedarse con la Euro que se desarrollará en gran parte del Viejo Continente. Bob Martínez ya presentó a sus jugadores hace casi un mes y, con Eden Hazard, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne como grandes figuras, irá en búsqueda de su primer Euro. Claro, una sola vez los belgas llegaron a la final (Italia 1980) y perdieron el partido definitorio 2-1 ante Alemania Federal.

+Así jugó Eden Hazard, la figura de Bélgica, en el Mundial de Rusia 2018

Rusia, por su parte, ya supo ser campeón de Europa en Francia 1960, aunque aún era la Unión Soviética. Allí superó a Yugoslavia 2-1. Ahora, siendo una de las sedes de esta edición, el equipo dirigido por Stanislav Salámovich Cherchésov irá por un nuevo trofeo.

+La convocatoria de la Selección de Bélgica para la Eurocopa 2020

Bélgica y Rusia se enfrentaron en cuatro partidos oficiales a lo largo de la historia. ¿Cómo les fue? Los belgas ganaron los cuatro partidos, no hubo empates ni victorias rusas. ¿Podrán los de Cherchésov romper el maleficio?

Bélgica vs. Rusia: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Eurocopa?

Bélgica se cruzará con Rusia este sábado 12 de junio. El duelo entre ambas selecciones está pactado a las 22:00 horas (hora de Rusia) y tendrá lugar en el Estadio Krestovski de San Petersburgo.

Horarios por y TV por país

Argentina: 16:00 horas DIRECTV Sports

Bolivia: 15.00 horas Tigo Sports

Brasil: 16.00 horas NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo y Globo

Chile: 15.00 horas DIRECTV Sports, TNT Sports Go y Estadio TNT Sports

Colombia: 14.00 horas Win Sports+, DIRECTV Sports, Win Sports Online y Win Sports

Ecuador: 14.00 horas DIRECTV Sports

México: 14:00 horas Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: 15.00 horas Tigo Sports

Perú: 14.00 horas DIRECTV Sports

Uruguay: 16.00 horas DIRECTV Sports

Venezuela: 15.00 horas DIRECTV Sports

Estados Unidos: 10:00 horas PT / 15:00 horas ET SiriusXM FC, ESPN3, TUDN Radio, ABC App, PrendeTV y ABC

Lee También