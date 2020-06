Con varios asteriscos, FIFA confirmó el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022 para septiembre

Este jueves, FIFA realizó un evento a través de las redes sociales donde comunicó la próxima sede del Mundial de Fútbol Femenino. No obstante, esa no fue la única noticia que compartió el presidente Gianni Infantino, quien además habló sobre cómo está la pandemia del COVID-19 en relación al fútbol mundial.

Una de las noticias más importantes ha sido que el Consejo de la FIFA ha aprobado que las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 empezarán en septiembre. Igualmente, aquí entra en juego el primer asterisco de la cuestión: esta fecha solamente es para las selecciones miembro de CONMEBOL (Confederación Sudamericana) y UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol).

Sin embargo, el monitoreo respecto a los países involucrados será constante y está fecha es tentativa, ya que FIFA volvió a subrayar que la salud es primero y en caso de no estar las condiciones dadas para jugarse no se jugará. De ser necesario, el mencionado Consejo podría rever la situación y estudiar nuevas modificaciones para el calendario rumbo a la próxima Copa del Mundo. "En algunos países se puede jugar, pero en otros no. Es una situación muy compleja", aclaró Infantino.

La Fecha FIFA de septiembre, que debió haberse jugado en el último marzo, está prevista para disputarse entre los días 2 y 10. Igualmente, todavía no hay fecha ni hora para esos encuentros tanto en los juegos de Sudamérica como en los que respectan al Viejo Continente.

Los asteriscos de FIFA

* Los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de Catar de todas las confederaciones se movieron de marzo del 2022 a junio del 2022. Recordemos que, a diferencia de las últimas ediciones, el próximo Mundial comenzará en noviembre.

* Se posponen la Fecha FIFA de septiembre de 2020 para AFC (Asia), CAF (África), Concacaf (Norte y Centroamérica y Caribe) y la OFC (Oceanía).

* La Fecha FIFA de octubre y noviembre se ampliaría un día para UEFA con el fin de disputar tres jornadas en lugar de dos.

* La Fecha FIFA de junio 2021 se amplía por siete días para AFC (Asia), CAF (África), Concacaf (Norte y Centroamérica y Caribe) y la OFC (Oceanía) para que sean cuatro partidos en lugar de dos. Cabe recordar que, a diferencia de UEFA y Conmebol, no tendrán Fecha FIFA en septiembre.

