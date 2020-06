Conozcan a James: "No me arrepiento de haberme ido del Bayern... No era feliz"

Aunque no fue un tema polémica, la salida de James Rodríguez del Bayern Múnich si generó controversia en Alemania y entre los hinchas del onceno bávaro. Durante dos años, el equipo alemán le dio un espacio al colombiano para volver a brillar y el recuperó su mejor versión. Jupp Heynckes le tendió una mano y el astro cafetero volvió a lucirse en la élite europea.

Sin espacio en el Real Madrid, Carlo Ancelotti lo sacó del infierno que estaba viviendo en España con Zinedine Zidane. El italiano lo llevó al Bayern Múnich para reforzar al poderoso Bayern Múnich con una figura más. El Merengue lo prestó el conjunto bávaro por dos años y James renació. Cumplido ese tiempo, el colombiano hizo todo el mérito para que las directivas decidieran hacer uso de la opción de compra de su ficha dentro del negocio.

Sin embargo, todo se vino al piso y fue Karl-Heinz Rummenigge quien decidió salir al público para contar lo ocurrido. El alemán confirmó lo que se venía hablando previamente: fue el mismo James Rodríguez quien avisó al Bayern Múnich de que no lo compraran. Un año después, el '10' de la Tricolor habló de esto para confirmar toda la versión. Nunca se había referido a la decisión de regresar a España y ahora lo hizo en entrevista para el portal de 'Gol Caracol'.

"El Bayern Múnich es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra y entonces hablé con un dirigente para que no la hicieran, porque no me sentía cómodo y no era feliz. Ahí toca tomar decisiones, ellos lo entendieron.... No me arrepiento".