Courtois habló sobre las salidas de Cristiano y Keylor Navas del Real Madrid

Luego de un ciclo existoso coronado por sinfín de éxitos, Cristiano Ronaldo tomó la decisión de armar las valijas y mudarse a Italia a mediados del 2018 para afrontar allí nuevos desafíos con la Juventus.

Siguiendo los pasos del crack de Portugal -aunque, a diferencia del atacante, los motivos fueron otros-, Keylor Navas hizo lo propio y apenas dos mercados de pases después se trasladó a la Ligue 1 para pasar a custoriar el arco del PSG.

Liberándose un poco de la constante presión de ser comparado en todo momento con el guardameta de Costa Rica, Thibaut Courtois logró asentarse de forma más sólida en la portería del Real Madrid una vez consumada la transferencia del ex Levante.

En diálogo con Marca, el portero belga hizo referencia a la salida de Navas. Explicando que no generó cambio alguno en su trabajo la partida de Keylor de la institución Merengue, el ex hombre del Atlético Madrid lanzó: "A mí no me ha ayudado nada el hecho de que ya no esté. Yo creo que es más que ya no hay ese debate desde fuera, porque desde dentro éramos dos porteros que entrenábamos bien compitiendo, como ahora con Areola que es un magnífico portero".

Haciendo hincapié una vez más en que su trabajo sigue siendo el mismo, Courtois agregó: "Entonces la exigencia para mí, día a día, no ha cambiado. Pero sí parece que hay menos debate fuera".

Rememorando también la transferencia de Cristiano a La Vecchia Signora, Thibaut sentenció: "Con el respeto que se le debe a Cristiano, claro, por lo que ha hecho en el Real Madrid, pero ha pasado un año y medio. Cuando falta gol siempre se habla del que no está, pero no nos preocupa".

Destacando el trabajo llevado a cabo por Karim Benzema para suplantar la cuota goleadora que dejó pendiente CR7, el belga culminó: "Lo malo sería no crear ocasiones y eso no nos falla. Karim lleva un montón de goles y al final todos van a marcar".

