Cristiano Ronaldo despidió el 2020 y recibió el 2021 con una publicación emotiva

El 2020 fue un año realmente diferente, pero, por sobre todas las cosas, duro. Es que una pandemia dijo presente desde el comienzo y terminó castigando, sin ningún tipo de piedad, a todos y cada uno de los países del planeta.

Por supuesto, el mundo del fútbol no quedó exento de los alcances del coronavirus. Por ello debió suspenderse su actividad durante mucho tiempo y por ello muchos protagonistas se vieron infectados, quedando alejados del ruedo temporalmente.

Precisamente, uno de los que se contagiaron fue el mismísimo Cristiano Ronaldo. Sí, uno de los mejores jugadores del mundo desde hace más de una década no puedo evitar contraer el virus y tuvo que luchar contra él para volver a jugar.

En medio de ese panorama, el astro portugués de Juventus y con pasado en Sporting de Lisboa, Manchester United y Real Madrid decidió compartir una publicación muy emotiva en las redes sociales para despedir el 2020 y recibir el 2021.

"El 2020 no fue un año fácil, de eso no hay duda. Nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufrimiento que el COVID-19 trajo al mundo. Pero ahora es el momento de recuperarse y demostrar que, juntos, podemos marcar la diferencia. Porque no importa cuán dura sea la caída, lo que realmente nos define es la forma en que nos ponemos de pie y lo rápido que estamos preparados para enfrentar nuevos obstáculos", comenzó expresando.

"Así que intentamos convertir el 2021 en un punto de inflexión, un nuevo comienzo. Porque todos nosotros, y me refiero a todos nosotros, aún podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto para mejorar las cosas. ¡Feliz año nuevo! ¡Y que el 2021 sea un año para recordar siempre por las mejores razones!", completó.

Lee También