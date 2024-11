Pareciera que estaba direccionado para molestar a la comitiva peruana antes del partido contra Argentina. Pero lejos de esa situación, donde el gran perjudicado sería el equipo de todos, pasó algo complejo en el hotel de la Selección Peruana. Los comunes y recurrentes banderazos, no fueron parte de la logística en esta oportunidad, causando sorpresa entre los presentes. Quien más se quedó boquiabierto, fue Jorge Fossati al ser la cabeza principal de grupo.

¿Qué pasó en Argentina con la Selección Peruana?

Radio Exitosa explica lo que pasó en las afueras del hotel donde está alojada La Blanquirroja, concentrado en el partido de esta noche. El popular medio radial, detalló a la perfección lo que estuvo pasando en tierra bonaerense: “La selección peruana arribó a Buenos Aires con la esperanza de lograr un buen resultado ante los actuales campeones de América. No obstante, a su llegada, un grupo de cerca de 100 hinchas peruanos se concentró frente al hotel para realizar el clásico banderazo en apoyo a la Bicolor”.

¿Por qué se prohibió el banderazo peruano en Argentina?

Cuando todo parecía estar encaminado a ser un solo saludo, unos minutos con los fanáticos que se acercaron para ver a sus ídolos deportivos, se puso violento el ambiente por las siguientes razones. Donde reinó por algunos instantes el descontrol absoluto: “Los jugadores estaban dispuestos a salir y saludar a su gente, como han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, la Policía Federal de Argentina impidió el acceso de los futbolistas, citando razones de seguridad”.

Como mencionamos, el entrenador de la Selección Peruana, fue el más afectado por este evento, donde los hinchas no pudieron saludar a los jugadores de La Bicolor. Siendo El Nonno quien más fuerte reclamó: “Este impase no pasó desapercibido para el entrenador Jorge Fossati, quien, visiblemente molesto, no dudó en confrontar a las autoridades. La fuerte discusión fue seguida de cerca por medios de comunicación y miembros de la Federación Peruana de Fútbol, quienes fueron testigos del altercado”.

Jorge Fossati antes del partido de la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el banderazo impedido en Argentina?

Las declaraciones que le pudieron sacar a Jorge Fossati fueron a la pasada. Donde su indignación se hizo presente porque no había motivos para evitar el famoso banderazo. Apuntó enfáticamente el director técnico de nacionalidad uruguaya: “¡Cómo no podemos saludar a nuestra gente, es ilógico! ¡No puede ser! Usted no me puede prohibir andar por la vereda. Queremos saludar a la gente que está desde las 17:00 horas. Esto no puede ser, es una bronca tremenda”.