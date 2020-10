¿Cuándo vuelven a enfrentarse Raúl Jiménez y Virgil Van Dijk?

Con un gran partido de los dirigidos por Gerardo Martino, la Selección de México derrotó 1-0 a Holanda en el Johan Cruyff Arena y demostró que está preparada para luchar con potencias de Europa. Pero fuera del resultado y lo ocurrido dentro del terreno de juego, la mayoría de las miradas estuvieron sobre Raúl Jiménez y Virgil Van Dijk, quienes protagonizaron una curiosa polémica días antes del encuentro.

El defensa central de Liverpool olvidó el nombre del delantero de Wolverhampton en conferencia de prensa y eso derivó en un sinfín de comentarios en las redes sociales. Y como este deporte siempre es justo, el canterano del América tuvo la suerte de anotar el gol de la victoria, con un certero remate desde el manchón penal, para regalarle la victoria al Tri en su primera presentación en la gira por el Viejo Continente.

Es cierto, al momento que el atacante azteca marcó ya no estaba en cancha el holandés, pero pronto tendrán revancha. ¿Cuándo vuelven a cruzarse? A nivel naciones no hay ninguna competición en el calendario que pueda llegar a enfrentarlos, pero sí estarán frente a frente por Premier League.

El siguiente 5 de diciembre, en un choque correspondiente a la jornada 12 de la actual temporada, los conducidos por Nuno Espírito Santo visitarán Anfield. Será una buena oportunidad para que Raúl Jiménez le demuestre a Virgil Van Dijk que, a sus 29 años, está más vigente que nunca en el torneo de Inglaterra.

Cabe recorar que, en plática con Azteca Deportes, el mexicano le abrió la herida al holandés: "Yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido . Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles".

