Decídase, hombre: ahora Zidane le volvió a abrir la puerta a James Rodríguez

Antes de llegar al Real Madrid, Sergio Ramos comenzó a jugar en un humilde club de la localidad de Camas (donde nació), luego pasó a la cantera del Sevilla y debutó en el club andaluz, donde jugó tres años. Hoy por hoy es uno de los mejores defensores del mundo y uno de los ídolos máximos en la historia del Real Madrid. Una verdadera leyenda ������

