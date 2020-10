Destrozaron a James Rodríguez en España: "Si no le doy el balón, juego con 10"

Poniéndole fin a su historia como futbolista del Real Madrid, James Rodríguez decidió afrontar su primer desafío en la Premier League al aceptar la propuesta provista por parte del Everton. El colombiano, como era de esperarse, tuvo un comienzo de ciclo más que positivo en su nuevo y flamante hogar.

Aunque actualmente se encuentra focalizado en brillar en la liga de Inglaterra, en las últimas horas el futbolista recibió una feroz crítica emitida desde España. Lobo Carrasco, en diálogo con sus colegas de El Chiringuito, habló brevemente sobre el aporte ofensivo y defensivo del oriundo de Colombia.

"Yo a James le doy el balón y no hay nadie que pueda enfrentarse a él. Si no le doy el balón, juego con 10", manifestó, dejando en claro que la faceta ofensiva de James no se parece en lo más mínimo a la que tiene que ejercer cuando defiende.

"JAMES es de los MEJORES con BALÓN, pero sin él...".



Las dudas de @lobo_carrasco en #ElChiringuitoDeMega

Manifestando que para un entrenador es importante que un jugador cumpla con el rol secundario que se le otortó para un partido, el panelista utilizó como ejemplo a Gareth Bale y cerró: "Me enteré que Bale salía del Real Madrid cuando le encargaron que siga a Jordi Alba. Alba terminó destrozando la banda izquierda".

