El día que Ronaldinho sufrió la tenacidad argentina: "Por favor, no me pegues más"

Pablo Álvarez, reconocido lateral surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, tuvo tres etapas en el Catania de Italia: 2008, 2009-2011 y 2012-2014.

En una de ellas, el defensor de 36 años de edad tuvo que lidiar con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos: nada más ni nada menos que Ronaldinho.

"Tengo una anécdota con Ronaldinho: cuando termina el primer tiempo de un Milan vs. Catania en San Siro, nos estamos yendo al vestuario y en el túnel se acerca", comenzó narrando.

"Se saca la camiseta y me dice: 'Tomá, Álvarez. Por favor, no me pegues más'. Y me dio la camiseta", continuó contando en diálogo con 'Crack Deportivo'.

"Era imposible parar a Ronaldinho, estaba en el aire, estaba impecable. Lejos uno de los mejores jugadores que pudo dar la historia del fútbol", siguió asegurando Álvarez.

A lo largo de su carrera, el defensor también se desempeñó en Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Real Zaragoza, Racing Club, Huracán y Arsenal de Sarandí.

Pablo Álvarez con la camiseta de Catania. (Foto: Getty)

