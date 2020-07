El enojo de Agüero por el comentario de un usuario: "Cuchame, Javier7"

El 22 de junio, en el segundo partido del Manchester City en la reanudación de la Premier League, Sergio Agüero salió lesionado en el final del primer tiempo.

Días después se confirmó lo peor, de lo que algo ya había avisado antes Pep Guardiola en conferencia de prensa: sufrió una lesión en la rodilla izquierda y debió ser operado de los meniscos.

Este martes, mientras esperaba la visita del fisioterapeuta para seguir con su recuperación, Agüero apareció para volver con las transmisiones de Twitch.

Sin embargo, pasó tanto tiempo que algunos de sus seguidore no están muy al tanto de su situación.

Por eso, el Kun debió atender a uno: "Ah, este está en tanga mal. Un tal Javier me pone: 'Oye, Kun, ¿estás lesionado? ¿Por qué no estás jugando en el City?'. Cuchame, Javier7, no podés estar en tanga, amigo. Todo bien, pero estás mal, mal".

¡Recuperate rápido, Kun!

