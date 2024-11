Rodri rompe el silencio y confiesa el motivo por el que superó a Vinicius para ganar el Balón de Oro: "Yo fui el más..."

Se ha dicho de todo alrededor de un Balón de Oro que sigue siendo tema de actualidad en Europa. En las últimas horas Rodri rompió su silencio para desvelar el motivo por el que superó a Vinicius para ganar el premio. El futbolista de Pep Guardiola en Manchester City y de la Selección de España, sin tapujos a la hora de hablar de una gala de France Football cargada de temas.

“Gané por la regularidad, que es lo más difícil en el fútbol. El jugador más regular en la temporada fui yo”, desvelaba en las últimas horas Rodri en una entrevistas por COPE donde repasó todo lo ocurrido. Hubo elogios a Guardiola, definir a Erling Haaland como el jugador más cercano a lo que han hecho los Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en la última década e igualmente palabras sobre la ausencia de Real Madrid en París.

Rodri no dudó en comentar la decisión de los blancos de no asistir a la gala. Una medida sin precedentes en la historia del club y que generó decenas reacciones. El jugador del Manchester City, sin tapujos ara comentar un ítem no menos en su fiesta: “No me dolió que no estuviera Vinicius https://x.com/partidazocope/status/1856105571872846247 . Nadie nos dijo que iba a ganar. Tú vas allí y hasta que no se abre el sobre…Hombre, si no vienen los del Madrid será por algo, sus razones tendrían, pero…Yo no lo hubiese hecho de esa manera, pero cada uno sabrá. Yo no le hubiese dado tanto foco, desviar el foco de esa manera no es lo mejor”.

Regularidad es la palabra de moda de dicha entrevista. Por Manchester City los números justifican la reflexion de Rodri sobre su elección como Balón de Oro. Un total de 10 de los 13 goles encajados en Premier por el equipo de Guardiola llegaron sin el español en el once. Todo esto para completar la primera vez para Pep con cuatro derrotas seguidas desde su debut en la élite allá por el final del verano del 2008. En el Etihad preparan un gran homenaje para finales de mes y cuando los skyblues reciban a Tottenham en el Etihad.

Cada uno tendrá sus reflexiones sobre el tema, pero hay cuestiones de peso para entender la elección del español como Balón de Oro. Hablamos de un volante central con hasta 9 goles y 14 asistencias en 50 partidos de la última campaña. Todo ello para ganar trofeos como la Premier League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes vs. Fluminense y por supuesto la Eurocopa ante Inglaterra en Berlín. Rodri, lleno de reflexiones alrededor de la gala más polémica del Balón de Oro.

Guardiola compara a Rodri con Messi

Pocos extrañan al actual Balón de Oro como Pep. Antes de empezar una seguidilla de cuatro derrotas inéditas para su carrera, Guardiola no dudó en anticipar lo que iban a sufrir sus hombres sin Rodri: “Imagínense que los Warriors pierden a Curry o al Barcelona en su mejor momento sin Messi. Deberían ser menos fuertes. Pues eso pasa en el Manchester City. Es irremplazable. Pero hay que seguir adelante”.

Rodri pudo retirarse en el 2013

“Con 17 años quería dejar el fútbol. No sé si hubiese sido capaz, pero estaba hundido. Había sacrificado mucho y veía que no, que no iba para adelante. Esa llamada con mi padre fue el momento más importante de mi carrera”, desvelaba también horas atrás Rodri. Tras mucho revuelo y de horas más que movidas alrededor de todo el Balón de Oro, el jugador del Manchester City rompió el silencio.

