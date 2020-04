El exrepresentante de Neymar confirmó contactos con el Real Madrid en 2019

No es nuevo que Real Madrid estuvo interesado en Neymar en varias temporadas. Hablamos en pasado porque hoy, en plena cuarentena obligatoria por coronavirus y mientras los clubes -inclusos los de élite- hacen malabares para pagar los salarios millonarios de sus jugadores, parece imposible que algún equipo pueda sacar al brasileño del Paris Saint-Germain, que le puede poner el precio que quisiera.

Sin embargo, sí son nuevas las declaraciones de Wagner Ribeiro, exrepresentante del astro brasileño, quien contó que estuvo en contactos muy estrechos con la Casa Blanca sobre un posible fichaje del delantero de la Selección de Brasil. Está claro que la identificación del futbolista está con el eterno rival del club merengue, Barcelona, pero ningún contrato que ofrezca Real Madrid será rechazado inmediatamente.

"Fui a Madrid varias veces, porque Florentino tuvo el sueño de llevarse a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en la oficina, e incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar", confesó Ribeiro en una entrevista con ESPN. No obstante, de las palabras a la realidad hay una enorme diferencia, más cuando se habla de un jugador por el que el Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros. Entre otras palabras, el jugador más caro de la historia.

Así explicó por qué finalmente Real Madrid no avanzó las negociaciones: "Porque Neymar no tenía un precio determinado. El PSG podía pedir 500 millones de euros, no había precio porque aún tenía un contrato largo. Pero para esta temporada ya tiene un precio fijo marcado por la FIFA, un valor porcentual a los 222 millones que se pagaron. Ahora Neymar cuesta 164 millones de euros".

Por último, el representante contó cómo nació su amistad con el presidente de la Casa Blanca: "Cuando negociábamos el traspaso de Robinho al Real Madrid. Tenemos una gran amistad. Cuando voy a Madrid, él siempre me manda un chófer y quedamos en su casa, porque si a mí me ven en el Bernabéu o Valdebebas la prensa empieza con todoslos rumores. Tenemos una gran relación desde lo de Robinho y también hablamos por Lucas Moura, porque Mourinho estaba enamorado de él y lo quería. Pero no pudo ser".

