Zlatan cargó contra un exequipo: "Les di 10 millones de euros y me trataron mal"

Zlatan Ibrahimovic es, sin lugar a dudas, uno de los mejores delanteros de las últimas décadas a nivel mundial. Y sigue vigente a pesar de tener nada menos que 38 años de edad.

A lo largo de su enorme trayectoria futbolística, el actual artillero de Milan defendió camisetas gigantes como las de Juventus, Inter, Barcelona y Manchester United, entre otros.

De todas maneras, parece que el interminable delantero sueco no conserva el mejor recuerdo de todos los equipos. Y también parece ser que ese sentimiento es totalmente recíproco.

Es que, en diálogo con 'DPlay Sports', Ibrahimovic descargó toda su artillería contra el Malmo de Suecia, su primer equipo, asegurando que no lo trataron de la mejor manera.

"No era querido, no era bienvenido. Le he dado 10 millones de euros, yo creo que deberían estar agradecidos. Al menos he hecho algo por el club. 10 millones de euros en tiempos como estos, eso es bastante bueno", comenzó señalando.

"Jugué para el Malmo, hice lo que hice por el club, incluso cuando no fui bien recibido, incluso después de haberme engañado con mi primer contrato. Creo que he sido bastante generoso pero recibí el peor trato", profundizó.

