El video de Bartomeu del 2019 que le da la razón a Messi para irse del Barcelona

Desde el martes, día en que Lionel Messi mandó el burofax más famoso de la historia, Barcelona mantiene su postura en que la salida gratis del jugador más importante de su historia es imposible.

Ayer desde España reportaron que la directiva azulgrana le respondió al Diez, tras pedir una reunión para evitar una guerra judicial y solucionar su salida, que si se reunían era para "renovar o nada". No obstante, en las últimas horas, se viralizó un video de Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, dándole la derecha a Messi en 2019.

"Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años, de cuatro años, en el que en el último, en la temporada 2020-21, antes de empezarla, puede dejar el Barcelona. Para dejar el fútbol o para irse a otro sitio. También lo tenían otros jugadores como Xavi, Iniesta o Puyol cuando renovaron por última vez", manifestó en una entrevista con Barça TV.

Por otra parte, sentenció: "Lo que ocurre es que este tipo de jugadores, y Messi, son tan culés que dudo que se vayan a otro club. Tienen que tener la libertad, porque se la han ganado, de decidir ellos su futuro y cuándo quieren dejar de jugar al fútbol. Yo no sufro, Messi es muy culé y no tengo ninguna duda de que seguirá jugando en el Barcelona, y espero que muchos más años, no sólo hasta 2021".

Sí, Bartomeu se confió tanto en que Messi no podía ni plantearse irse del Barcelona que hoy está a las puertas de renunciar a su cargo o de quedar como el presidente que dejó ir al mejor jugador de la historia del club, ergo, el peor presidente de la historia del club.

