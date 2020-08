Emi Martínez, el hombre del momento, le abrió las puertas a Independiente

En 2009, hace más de una década y cuando todavía no había debutado en la Primera de Independiente, Emiliano Martínez se marchó al viejo continente para sumarse a las filas de uno de los equipos más importantes de ese país: Arsenal.

Sin embargo, allí comenzó una travesía para el arquero nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, que fue prestado una y otra vez. Así fue como pasó por Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading.

De todas maneras, esta temporada, a Martínez le llegó la gran oportunidad. La misma tuvo lugar gracias a la severa lesión que sufrió Bernd Leno, portero titular de la escuadra londinense que actualmente es comandada por Mikel Arteta.

En la actualidad, y, a pesar de todos los clubes donde supo jugar, Martínez tiene solamente 27 años y una gran trayectoria por delante. Sin embargo, reveló que piensa concretar su retorno a Independiente en algún momento de la misma.

"Nunca descartaría volver a Independiente porque me formó como arquero pero no puedo prometer nada. Si uno vuelve tiene que ser para hacer la diferencia, no puedo volver a los 35 años. Hoy mi carrera está en ascenso en Europa", comenzó señalando.

"Santoro es como la madre que le enseña a caminar a un hijo. Él me enseñó la base que tiene que tener un arquero y con el Ruso Rodríguez y Ustari aprendí a patear mejor la pelota, nosotros queríamos ser como ellos", completó en diálogo con 'Radio La Red'.

