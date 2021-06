Ethan Mbappé firmó contrato con el PSG, mientras que su hermano Kylian, está feliz

El hermano de Kylian Mbappé, Ethan, estará unido al PSG, de Francia, por los próximos, esto de acuerdo con la información que el club parisino compartió en sus redes sociales. Sin embargo, la duda queda por, ¿Cuándo firmará el mayor de los hermanos?

Al igual que Ethan, también firmó contrato el joven Senny Mayulu, quien nació en el mismo 2006 y quien era compañero del crack emergente, en las inferiores del club de la capital francesa.

Pero el pequeño Mbappé, quien es seguido de cerca por varios clubes importantes de Europa, no tiene las mismas características de ataque de su hermano, dado que juega más en el mediocampo y, lo hace de buena manera como interior y como extremo. De hecho, por los videos que hay de él, se nota que le gusta recuperar balón y salir de inicio con las jugadas.

Tiene diferencias notorias en comparación a su hermano; hasta en su look, tiene el pelo rizado largo. Su entrenador de inferiores señaló hace un tiempo que “tiene una gran visión de juego”. Es de perfil zurdo y tiene garra para recuperar la pelota.

Ahora, con la firma de su contrato hasta el 2024, el PSG dio el golpe sobre la mesa. Todo equipo que lo quiera tendrá que negociar con el cuadro parisino, que de seguro se va a encargar de formarlo durante estos tres años y lo potenciará como jugador profesional.

��✍️ Nos Titis Senny Mayulu et Ethan Mbappé signent un contrat aspirant avec le @PSG_inside �� pic.twitter.com/LboF0qVPHB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 25, 2021

De otra parte, en las páginas de los diarios en Francia, la noticia no es solamente el contrato que firmó el jovencito Mbappé, sino qué pasará del futuro deportivo del mega talento internacional francés, de quien aún no se sabe si continuará o no con el equipo que dirige el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

El contrato de Kylian vencerá en 2022, no obstante, el buen jugador de la selección de Francia, indicó que mientras juega la Euro con los Galos no se referirá a su futuro con el equipo de París.

La selección de fútbol de Francia disputará los cuartos de final de la Eurocopa de Naciones, su rival será el combinado de Suiza, en partido a disputarse el próximo lunes 28 de junio.

