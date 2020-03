Gabbiadini, delantero italiano de Sampdoria, logró vencer al coronavirus

En Italia, el coronavirus continúa haciendo estragos y consolidando a dicho país europeo como el más afectado del planeta. Por supuesto, el ámbito futbolístico no es ninguna excepción a la regla y se ve castigado de manera contundente. Tal es así que varios protagonsitas reconocidos del ambiente fueron diagnosticados con el virus y Sampdoria, equipo que milita en la máxima categoría de dicho país, es uno de los que se vieron más complicados, con varios casos positivos dentro del plantel profesional.

Dentro del mencionado equipo de la ciudad de Genoa, el primer caso positivo fue el de Manolo Gabbiadini, delantero italiano de 28 años de edad que se encargó por su propia cuenta de comunicar públicamente su situación. Posteriormente, varios compañeros suyos siguieron su camino al dar positivo de COVID-19. Pero, luego de algunas semanas de espera, el experimentado artillero logró ganarle la batalla al coronavirus y así lo exteriorizó en declaraciones brindadas a 'Sky TV' desde su propio hogar.

Manolo Gabbiadini durante un partido de Sampdoria. (Foto: Getty)

"Me siento mejor y he reanudado los entrenamientos. Pienso en Bérgamo, mi ciudad natal, y en mis padres. Esta tragedia me ha golpeado profundamente, como lo hizo con millones de italianos y personas de todo el mundo", comenzó exteriorizando, desde su casa en la ciudad de Genoa, Gabbiadini, oriundo de una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. De hecho, debutó profesionalmente con la camiseta de Atalanta, allá por el año 2010. Una buena noticia, pero sin ocultar que la preocupación continúa por sus seres queridos.

Entre otras cosas, Gabbiadini, que marcó dos goles en once partidos disputados con la Selección Italiana, explicó que tuvo fiebre durante un día y tos fuerte algunas jornadas más. Su última prueba arrojó resultado negativo después de que se la efectuara dos veces para que no quedara ninguna duda. Posteriormente envió un mensaje de aliento a los ciudadanos de Bérgamo, ciudad de la región de Lombardía, la cual se vio particularmente afectada por el desembarco de esta impiadosa pandemia que ataca a todo el planeta.

"Como un bergamasco que no olvida sus orígenes, les envío mis abrazos y mi aliento, animándolos a levantarse y ser más fuertes que antes", exteriorizó Gabbiadini, que fue diagnosticado con coronavirus el pasado 12 de marzo. Cabe recordar que, a lo largo de su carrera futbolística, este delantero italiano también supo defender las camisetas de Cittadella, Bologna, Napoli y Southampton. Por otro lado, fue parte de su seleccionado en la Eurocopa Sub-21 del año 2013, cuando fue subcampeón.

