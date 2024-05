La Copa América podría no tener a Paolo Guerrero, el delantero estrella y capitán de la Selección Peruana, habló sobre su reciente lesión.

En una charla a la pasada con los medios de comunicación, Paolo Guerrero fue claro y directo con el tema de su lesión. Dijo que era un malestar importante, que habría que estudiarlo en el día a día, entre otros detalles. Pero también el atacante de la Universidad César Vallejo expuso que hay una fecha tentativa para su regreso a las canchas después de esta lesión complicada en todos los sentidos.

Paolo Guerrero compareció ante los periodistas deportivos, que le preguntaron por su estado de salud. Siendo frontal como siempre es cuando conversa con los colegas: “El tema de mi recuperación va bien, estoy recuperándome bien. Estoy haciendo trabajos en el gimnasio, pero solo en tren superior. Según lo conversado con el doctor Segura, me dice que estaría volviendo de aquí a 3 semanas. Me gustaría estar jugando por mi equipo”.

De la misma manera, el capitán de la Selección Peruana destacó que la Copa América todavía viene por delante: “Estamos en campeonato y me gustaría estar ahí, ayudando al plantel (César Vallejo), estar con mis compañeros en el día a día, en los entrenamientos y todo ello, eso era lo primordial. Esta lesión ya venía amenazando por toda la seguidilla de partidos. No tener una pretemporada sabía que en algún momento me iba a pasar factura”.

Él mismo dijo que son tres semanas de recuperación desde hace algunos días atrás, teóricamente estaría volviendo para los amistosos con la Selección Peruana. Si no es convocado, por decisión de Jorge Fossati, para la Copa América 2024 en los Estados Unidos, regresará a jugar en el mes de julio con la Universidad César Vallejo. Siendo una baja importante para Chicho Salas por bastante tiempo.

Paolo Guerrero jugando en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿Cuántos fechas se perdería Paolo Guerrero?

Local Visitante César Vallejo Los Chankas César Vallejo Always Ready Carlos Mannucci César Vallejo César Vallejo Atlético Grau

En teoría estará fuera durante cuatro partidos por delante, recién para el cotejo contra Defensa y Justicia en Argentina, podrá estar activo Paolo Guerrero, si todo sale bien.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero actualmente en la César Vallejo?

Paolo Guerrero está percibiendo aproximadamente 100 mil dólares en la Universidad César Vallejo, según el diario Trome. El delantero de la Selección Peruana firmó su contrato por dos temporadas, por lo que se llevará 2 millones 400 mil dólares en promedio. El Depredador está bien valorizado en el mercado internacional.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero hoy en día?

Paolo Guerrero cuenta con 40 años y actualmente es jugador de la Universidad César Vallejo. Firmando un contrato por dos temporadas completas, el delantero demoró en tiempo en aceptar su presente en Trujillo, para empezar con los trabajos tácticos del antiguo comando técnico del profesor Roberto Mosquera.