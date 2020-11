Gascoigne, sin filtro: defendió a Maradona y le pegó a su compatriota Shilton

Horas después del fallecimiento de Diego Armando Maradona, Peter Shilton, el arquero inglés que sufrió los dos goles en la Copa del Mundo de México 1986, decidió despedir al astro argentino con declaraciones realmente polémicas.

"Fue el mejor futbolista que me haya tocado enfrentar, pero lo que no le perdono es que no se haya disculpado. Nunca dijo que había hecho trampa y nunca pidió perdón. En vez de eso, usó su frase 'la mano de Dios'. Tenía grandeza pero no espíritu deportivo", disparó.

En ese contexto, quien salió al cruce fue Paul Gascoigne, recordado volante y compatriota de Shilton. También en medio del programa 'Good Morning Britain', por la TV británica, 'Gazza' defendió a Maradona y cargó contra el exportero.

"Diego es un ícono del fútbol y fue un honor compartir una cancha con él. Es cierto que todo el mundo habla y recuerda ese gol con la mano, pero, Shilton, sin ese gol no te conocería nadie. Eres famoso gracias a Maradona", disparó Gascoigne.

Allí fue cuando todos los presentes comenzaron a reír, pero las palabras de Gascoigne parecen no haberle caído del todo bien a Shilton, que ofreció una respuesta realmente picante: "Gracias, pero después jugué durante 20 años".

Cabe destacar que, al igual que Diego, Gascoigne supo tener problemas con adicciones. De todos modos, supo brillar dentro del campo de juego, inclusive defendiendo la camiseta de Inglaterra en la Copa del Mundo de Italia 1990.

