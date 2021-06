Griezmann apuntó contra Koeman y explicó porqué rinde mejor con Francia

La Selección de Francia jugó dos partidos de preparación previo a la Eurocopa que inicia este viernes. Los franceses derrotaron 3-0 a Gales y vencieron también el otro compromiso por el mismo resultado a la Selección de Bulgaria.

Uno de los jugadores que más destacó en estos dos encuentros fue el delantero de FC Barcelona, Antoine Griezmann quien se reportó con gol en ambos compromisos. A Grizou se le ve más cómodo defendiendo la camiseta de su país y se le ha visto un mejor rendimiento comparando lo que fue su temporada con el equipo blaugrana.

Hoy, el delantero habló para L'Equipe y se refirió al tema, donde confesó que se siente más cómodo jugando libre y que por la banda no tiene las habilidades a la hora del uno contra uno.

"Me siento más cómodo jugando con libertad. Es cierto que cuando me ponen a jugar por la banda, no tengo el regate ni la velocidad para el uno contra uno", dijo Griezmann.

¿Mensaje a Koeman? El Gringuito también reveló que en Francia se siente jugando como cuándo lo hacía para el Atlético de Madrid. "En Francia me he ganado el respeto. En la selección, todos los balones me pasan, me siento mucho más libre, como cuando jugaba en el Atlético de Madrid. En el Barcelona, mi comienzo fue complicado y las críticas fueron a veces exagerado", finalizó.

