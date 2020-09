Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "James es un hombre que vive para el fútbol"

Falta poco para que James Rodríguez sea presentado como el flamante refuerzo del Everton de Inglaterra. En Liverpool los seguidores del cuadro azul lo esperan con mucha ansiedad, pero en últimas horas se filtró la información que los nuevos refuerzos del club serán presentados todos al mismo tiempo.

Es un hecho que el colombiano deberá acomodarse a su nuevo equipo que es dirigido por un viejo conocido. James tendrá una nueva oportunidad para brillar y tendrá el respaldo de Carlo Ancelotti, quien ya lo dirigió anteriormente.

Teniendo en cuenta esta situación, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez habló sobre el futuro del 10 y además le envió sus buenos deseos en charla con el VBAR de Caracol Radio. "James es como de la familia de nosotros. Es amigo íntimo de mi hijo, se criaron juntos. Yo a James no le deseo sino lo mejor, creo en él, siempre he creído en él. Es un gran jugador, una muy buena persona y no es tan rumbero como dicen. Eso lo conozco yo y lo sabe el hijo mío", sostuvo.

Gómez considera que Rodríguez está contento con este nuevo reto y sostiene que jugará en un fútbol bastante difícil el cual ha sido un poco complicado para los jugadores colombianos.

"Ojalá James, que le deseo lo mejor y que es capaz, triunfe en el fútbol inglés porque es un jugador importante para la Selección Colombia", fueron los deseos del exentrenador del plantel cafetero.

