Rakitic sobre Messi y Griezmann: "Por lo que veía, se llevaban muy bien"

Mucha repercusión tuvieron las declaraciones de Eric Olhats, quien descubrió y supo representar a Antoine Griezmann durante un tiempo, sobre la forma de actuar que según él tiene Lionel Messi en el Barcelona.

"Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él", disparó sin filtro.

Al poco tiempo, quien accionó en las redes sociales fue el propio francés, dándole RT a una foto abrazándose con el '10' tras el triunfo 5-2 ante Betis.

Y ahora, en diálogo con El Pelotazo de Canal Sur, Iván Rakitic colaboró con el plan de terminar con esos rumores de una posible mala relación entre ambos futbolistas.

"Por lo que veía se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay, no lo sé. Yo los he visto tomar mate mucho tiempo en el vestuario. Es un poco como todo. Si empiezan a marcar goles los dos, no se hablará más. Si ganas cada partido 5-0, todos nos podemos reír. Si no, se buscan muchas cosas", explicó.

Y cerró: "Son dos chicos espectaculares. He conocido a Antoine, es un chico espectacular y no debe haber ningún problema".

Lee También