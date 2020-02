Cuando por uno u otro motivo no puedes estar en el campo de juego y dar lo máximo das pie a que te critiquen, así no sea por culpa propia. Esto justamente es lo que está viviendo James Rodríguez con la prensa deportiva de España.

En esta ocasión, José Sámano, analista reconocido del fútbol español, no tuvo reparos en hablar sobre la situación del ‘10’ colombiano. “Me gustaría que Colombia, al menos es mi opinión, supiera que el problema de James en Real Madrid no es el presidente de Real Madrid, ni el entrenador, ni los compañeros. El único problema de James es James...".

Sin pelos en la lengua, Sámano también dijo que James lo que tiene que hacer es “en la noche, hablar con James y pensar si va a estar en el fútbol a nivel profesional. Da la sensación que está en el fútbol de casualidad... El problema de él es mental y físico, aquí sabemos que él tiene talento".

El periodista no dudó en reconocer el talento que tiene el mediocampista cafetero, pero resaltó que no se le ve conectado en la sintonía del Real Madrid y por ese mismo motivo es que Zinedine Zidane poco recurre al fútbol del colombiano.

"En el fútbol profesional y al nivel del Real Madrid, tú debes estar en plenitud de facultades, físicas y mentales, y James no lo está (…) James no sabe lo que quiere ser James. Y en el fútbol profesional, a este nivel, no valen las dudas, o estás para todo o no estás", concluyó José Sámano.

