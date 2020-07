Toda la verdad de por qué James le pidió a Zidane no ser convocado

El pasado sábado, con gran sorpresa el nombre de James Rodríguez no apareció entre los convocados para el duelo del Real Madrid contra el Athletic de Bilbao, el pasado domingo, que terminó con victoria 0-1 del equipo merengue, con gol de Sergio Ramos, de penalti.

Enseguida, tanto en Colombia como España, se empezaron a tejer historias y a decir que era una decisión del club por lo que ha venido expresando James en los últimos días de que no está en el Real Madrid porqu quisiera, si no porque no se dio un traspaso 'fijo' al Atlético de Madrid que se había hecho el verano pasado.

Sin embargo, después de la victoria del líder de la Liga de España en San Mamés, se conoció la verdad de qué fue lo que pasó entre James y Zidane y el periodista Edu Aguirre, de El Chiringüito, fue el encargado de contar lo sucedido.

“James llegó a su límite mental, no soporta no poder jugar. James habla con Zidane y le pide no viajar porque cada vez que no juega y que no se siente importante, o que Zidane no lo hace sentir importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un cuchillo más. No aguanta más esta situación. Habla jugador y entrenador y le pide no ir", empezó Aguirre.

Y agregó: “James le dice: ‘mira, para ir, viajar, ir al hotel, estar dos horas viendo el partido y devolverme... Míster, me quedo en casa, preparándome y entrenándome en casa para el futuro. Usted no cuenta conmigo...' Entonces entra la parte de Zidane en la que se ve que ha sido jugador, entiende a James y acepta. James está sufriendo, cada vez que no juega está sufriendo. James mira al futuro, pero es un tema sentimental".

