James y Bale, la pareja de ataque que quiere Ancelotti en el Everton

Crónica de un salida muy anunciada. James Rodríguez saldrá del Real Madrid sí o sí en el próximo mercado de verano ya que, de lo contrario, en enero se irá gratis porque su contrato finaliza en junio del 2021 y desde enero podrá negociar con cualquier equipo del mundo y la directiva merengue no recibiría ningún rédito económico, algo que sería muy mal visto ya que la inversión por el colombiano fue de 80 millones de euros en el 2014, cuando se hizo su arribo a Madrid.

Desde España se dice que en la mira de James hay cinco equipos que lo podrían comprar: tres de la Premier League (Arsenal, Everton y Wolverhampton), uno de España (Atlético de Madrid) y otro de Italia (Napoli), quienes se han mostrado interés en el futbolista de la Selección Colombia y estarían dispuestos a realizar una oferta que cumpla con las expectativas del Real Madrid y del jugador, que está en la búsqueda de la continuidad negada por el técnico Zinedine Zidane.

James Rodríguez tan sólo ha sumado 651 minutos (en ocho partidos) esta temporada con el Real Madrid.

Pero en los últimos días la baraja se ha cerrado mucho más y las últimas versiones de prensa tanto en Inglaterra como en España apuntan a que el Everton es el destino más probable del crack de la Selección Colombia. La razón más fuerte es por la presencia el técnico Carlo Ancelotti, quien lo acercó en la primera temporada en el Real Madrid, donde James se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, y luego en su corto pasaje en el Bayern Múnich, ya que al DT lo despidieron apenas arrancando la sesión 2017-2018.

Ahora, en el diario Marca también se habla de que James no sería el único jugador del Real Madrid que llegaría al Everton, si no que también se estaría hablando de la llegada de Gareth Bale. "Tanto el mediocampista colombiano como el extremo galés no son parte del llavero de Zinedine Zidane, y en el club ya están atentos a las ofertas. En especial la del Everton de Carlo Ancelotti, quien conoce muy bien a ambos futbolistas, luego de dirigirlos en la Casa Blanca", asegura el diario.

Y agregan: "Ahora bien, si antes no existían riesgos para sus salidas debido a sus altos costos, la pandemia que ha puesto patas arriba al planeta, como lo es el Covid-19, es el as bajo la manga de la directiva del Madrid para que ambos jugadores busquen nuevos aires y el club no se vea tan afectado en la parte económica. Y es que sus números lo reflejan en esta temporada. Rodríguez tan sólo ha sumado 651 minutos (en ocho partidos) mientras que Bale 1.159 (18 juegos)".

